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Güneydoğulu hububat ihracatçıları, yeni pazarlara yönelecek

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat‐Bakliyat‐Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019...

Güneydoğulu hububat ihracatçıları, yeni pazarlara yönelecek
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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Hububat‐Bakliyat‐Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019 yılında mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Hububat‐Bakliyat‐Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak 2018 yılı ihracat rakamlarıyla 2019 yılında gerçekleştirilecek olan çalışmaları ele aldı.

Altunkaya, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, 2018'in her şeye rağmen verimli geçtiğini, 2019'da daha yüksek performansla ihracatın artırılması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Geçen yıl önceden belirlenen hedef ülkelerde Türk Lezzetleri Festivali düzenlediklerini anımsatan Altunkaya, şunları kaydetti:

"2018 yılı birçok olumsuzluğa rağmen sektörümüz için iyi sonuçlanmış olup 2019 yılında mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazar arayışlarımızı sürdüreceğiz. Temel hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerle sektörümüzdeki ihracatımızı 2019 yılında artırarak devam etmektir. Yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir ihracatı geliştirerek, mevcut pazarlarımızı koruyup yeni pazarlarda daha etkin roller üstlenmek için çalışacağız. 2019 yılında sektörel eğitim en büyük önceliğimiz olacak. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesiyle ilgili eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra üyelerimizin bu konudaki sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarımız devam edecek. Mevcut pazarlardaki payımızı korurken artırma yönünde çalışmalarımıza yeni pazarlarda hem ülke hem de ürün tanıtımını yapmaya devam edeceğiz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılında üretim ve istihdama ağırlık verirken Ar-Ge ve inovasyonun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüteceğiz."

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GAİBGüneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum Ve Mamulleri Başkanı Mahsum AltunkayaToplantı
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