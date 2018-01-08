Güneydoğulu tekstilciler yeni yılda yeni pazarlara açılacak

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Sami Konukoğlu, yeni yılda hem mevcut hem de yeni pazarlara ağırlık vereceklerini belirtti.

Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünya üzerinde yaşanan gelişmelerin iş dünyasını da etkilediğini ancak bölge ihracatçısının Türkiye ihracatına katkı sağlamak için gecesini gündüzüne kattığını ifade etti.



Geçen yıl 2,65 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını aktaran Konukoğlu, dokuma, örme ve ipliğin ihracatta önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Konukoğlu, ülkedeki ve dünyadaki zorluklara rağmen iyi yol katettiklerini vurgulayarak, "Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan baş döndürücü gelişmeler iş dünyasını da etkiledi. İhracatçılarımız krizi fırsata çevirmek için çalıştı ve ihracatı artırdı. Şimdi elde ettiğimiz başarıyı katlayarak sürdürmemiz için uzak kaldığımız pazarlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Yeni yılda hem halihazırdaki pazarlara hem de yeni pazarlara ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tekstil sektörünün 8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, "Uluslararası alanda rekabet halinde olduğumuz ülkelere karşı galip gelmek istiyorsak, geleneksel tekstili geliştirerek teknik tekstillere geçiş sürecini hızlandırmak ve sektörün 'sanayi 4.0'a adaptasyonunu sağlamak zorundayız. 2018 de daha iyi yerlere ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konukoğlu, Gaziantep'in geçen yılı ihracatta beşinci sırada tamamladığını anımsatarak, kentin tekstil ve ham madde sektöründe bölgenin lideri, Türkiye’nin de ikinci büyük ihracat üssü olduğunu belirtti.











