Güneydoğu'nun ihracatı artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 6 ayında 4 milyar 89 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada, Birlik üyesi ihracatçıların ocak-haziran dönemi dış satımını 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artırdıkları bildirildi.

Söz konusu dönemde 182 ülkeye 4 milyar 89 milyon 610 bin dolarlık ihracat yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 48,3 payla ilk sırada, AB ülkeleri yüzde 20,3 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,8 payla üçüncü sırada yer almıştır. Toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Belçika bölge ihracatında ilk sıralarda yer almıştır. Halı, kumaş, iplik, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastik ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabı ile dış giyim ürünleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur."