Güneydoğu'nun ihracatı artıyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından ocakta gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttığı bildirildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında gerçekleştirdikleri ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 692 milyon 220 bin dolara ulaştığını belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen ay 163 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"İhracatta Orta Doğu ülkeleri yüzde 43,7 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 22,8 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 13,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Almanya, İran ve Belçika en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldı. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğindeyse halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, bitkisel yağlar, dış giyim ile demir-çelik mamulleri en çok ihracatı yapılan mal grupları oldu."

- Gaziantep, tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını yaptı

Gaziantep'in ocak ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,2 artarak 586 milyon 823 bin dolara ulaştığını vurgulayan Kileci, bu rakamın Gaziantep için tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.



Kileci, rekor ihracatla seneye başlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı şehri unvanını koruduğunu ifade ederek, Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler, ağaç ve orman ürünlerinin yer aldığını belirtti.

- "Grenada, Zimbabve ve El Salvador'a ilk defa ihracat yaptık"

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise 2019'a ihracat artışıyla başladıklarını belirterek, "Tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve iş dünyamızı yürekten kutluyorum. Türkiye'nin ocak ayında ihracatı yüzde 6,3 artarken, Gaziantep ihracatını yüzde 12,2 artırarak Türkiye ortalamasının iki katı ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamları daha da yükseğe çıkarmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da yaşanan olumsuzlukların ihracatçıların daha nitelikli pazarlara yönelmesini sağladığını kaydeden Ünverdi, "Grenada, Zimbabve ve El Salvador'a ilk defa ihracat gerçekleştirdik. Amerika ve Avrupa'ya ihracatımız artarken, ülkemizin de hedef pazarı olan Afrika ve uzak ülkelere ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız 180 ülkeye ulaşırken, bu zorlu süreçte yıllık bazda ve aylık bazda rekor kırdık." açıklamasında bulundu.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da piyasalardaki durgunluğa ve uluslararası likidite sorunlarına rağmen Gazianteplilerin inatçılığını ihracatla gösterdiğini belirtti.

İhracatı geliştirmeye yönelik projeleriyle üyelerinin yanında olmaya gayret ettiklerini aktaran Yıldırım, "İhracat koçluğu, ihracatçı olma eğitimleri, yurt dışı fuar ve inceleme gezileri gibi projelerimizle gerek ihracat danışmanlığı yapıyor gerekse katma değerli ürünleri teşvik ederek ihracat potansiyelimizi üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.