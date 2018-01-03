Güneydoğu'nun ihracatı arttı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, geçen yıl bölge ihracatının 2016'ya göre yüzde 3,8 artışla 8 milyar 66 milyon 56 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

Çıkmaz, yazılı açıklamasında, bölgeden geçen yıl gerçekleştirilen ihracatta, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 53,2 payla ilk sırada yer aldığını belirtti. Bunu AB ve Afrika ülkelerinin izlediğini vurgulayan Çıkmaz, "Toplam 189 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir." ifadelerini kullandı.

İhracatta halı, kumaş ve iplik gibi ürünlerin ön planda olduğuna işaret eden Çıkmaz, şunları kaydetti:

"2017 yılında, 2016 yılına oranla yüzde 3,8'lik artışla toplam 8 milyar 66 milyon 56 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Haritada ismi dahi bilinmeyen ülkelere ürün ihraç ediyoruz. Türkiye'den kalkan ve dünyanın birçok ülkesine giden uçaklarda en az bölgemizden birkaç iş adamı görebilirsiniz. İhracatçımız adeta dünyayı turluyor. 2018 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Sürdürülebilir üretim ve ihracat için 2018 yılında daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve sanayi alanında katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin arttırılması için Ar-Ge, inovasyon ve tasarım merkezleri konularında üreticilerimizin bilinçlendirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız."