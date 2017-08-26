Güneydoğu'nun ovaları Atatürk Barajı ile bereketlenecek

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne "can suyu" veren Atatürk Barajı sayesinde, bölgedeki sulanabilir arazinin büyüklüğü iki yıl içinde yaklaşık 10 milyon dönüme ulaşacak ve 2 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlanacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajlarından olan Atatürk Barajı'nın, kapasitesi dolayısıyla "Barajların efendisi" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Erin, baraj sayesinde ülkenin hem elektrik hem de su ihtiyacının ciddi bir bölümünün karşılandığını dile getirdi.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinin bölgede bulunduğunu ifade eden Erin, verimli ovalara dev sulama kanalları aracılığıyla barajdan su ulaştırıldığını belirtti.

Erin, aşırı sıcaklara rağmen baraj sayesinde bölge çiftçisinin kuraklık sıkıntısı çekmediğini vurgulayarak, barajın şu anda bölgedeki 5 milyon dönüm arazinin sulama ihtiyacını karşıladığını ve ürün çeşitliliği ile verimi artırdığını anlattı.

- Sulanabilir arazi katlanacak

Atatürk Barajı ile bölgenin en verimli topraklarına sahip Mezopotamya Ovası'nın suyla buluşmasının ve buradan ekonomik bir değer sağlanmasının amaçlandığını dile getiren Erin, şöyle konuştu:

"Enerji üretimi ne kadar önemliyse de ondan daha önemlisi buradaki toprakların sulama işlemleridir. Sulama, barajımızda 1993 yılından bugüne devam ediyor. Bölgede sulanabilecek 10 milyon dönüme yakın arazi var. Gerçekleştirilen yatırımlarla biz bunun yüzde 50'sini sulayabilmişiz. Şanlıurfa, Mardin ve diğer illerimizde de halen devam eden projelerimiz var. Tamamlandığında 10 milyon dönüme yakın verimli arazinin suyla buluşmasını sağlamış olacağız. Yine tamamlandığında 2 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlayacak bir projeyle karşı karşıyayız. Devletimiz ve hükümetimiz bu projeye son derece önem veriyor. Bugüne kadar sadece baraj ve sulama değil, GAP kapsamında 80 milyar Türk lirası civarında ayrılan bir kaynak var. 2019'da da tamamlanması planlanıyor, belki biraz sarkabilir ama hedefimiz o."