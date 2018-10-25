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Güneyin üretim üssü yeni yatırımcıları bekliyor

- Deniz, demir, hava ve kara yolu ulaşım kolaylığıyla yıllık ortalama bir milyon dolar ihracatın gerçekleştiği Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlarla yaklaşık 35 bin olan istihdam sayısını artırmayı hedefliyor - Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü: - "Hizmetlere, alt ve üst yapılara baktığımızda Türkiye'nin en ucuz, en ekonomik OSB'lerden biri Adana'dır. Hem ulusal hem uluslararası yatırım yapmak isteyenlere şu anda halihazırda en az 500 dönüm yerimiz hazır"

Güneyin üretim üssü yeni yatırımcıları bekliyor
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ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avrupa gibi birçok ülkeden firmaların yer aldığı "Güneyin üretim üssü" olarak adlandırılan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 500 dönüm civarındaki hazır araziye yeni yatırımcılar bekliyor.

Deniz, demir, kara ve hava yolu gibi ulaşım avantajlarının yanı sıra yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlandığı OSB'de mevcut 35 bin civarındaki istihdamın artırılması hedefleniyor.

Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, AA muhabirine, Türkiye'deki 300'ün üzerindeki organize sanayi bölgesi içerisinde hem ticari hem ekonomik hem de kapladığı alan bakımından en büyük 10 OSB arasında yer aldıklarını söyledi.

OSB'nin 17 milyon metrekarelik alanının olduğunu anlatan Sütçü, 10 milyon metrekarelik de ilave arazilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Sütçü, Adana OSB'de 35 bin civarında işçi çalıştığına işaret ederek "Adana'mızın yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatının yarısı buradan yapılıyor. Biz buraya 'Güneyin üretim üssü' diyoruz. Son üç yılda 131 milyon liralık yatırım yaptık. Yeni yatırımlar da kesintisiz devam ediyor." diye konuştu.

OSB'nin dünya standartlarında olduğunun altını çizen Sütçü, burada ABD, Avrupa gibi birçok ülkeden sanayicilerin üretim yaptığını, Türkiye'ye mal olmuş ilk 500 ve ikinci 500'deki sanayi kuruluşlarının da faaliyet gösterdiğini vurguladı.

- "En ucuz OSB"

Sütçü, yeni yatırımcılar beklediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Her şey dahil anahtar teslimi dediğimiz metrekaresi 150 liraya biz sanayicilerimize yer tahsis ediyoruz. Bu fiyata bir yıl da vade yapıyoruz. Hizmetlere, alt ve üst yapılara baktığımızda Türkiye'nin en ucuz, en ekonomik OSB'lerinden biri Adana'dadır. Hem ulusal hem uluslararası yatırım yapmak isteyenlere şu anda halihazırda en az 500 dönüm yerimiz hazır. Hem küçük, hem orta hem büyük ölçekli tüm dünyadaki yatırımcılara hitap edecek ve altyapıları da hazır olabilecek şekilde arsa tahsisimiz var. Yatırımcı gelse 'bugün, yarın yatırım yapacağım' dese aynı gün, aynı saatte arsa tahsisi yapabilecek durumdayız. Bu fiyata biraz zor bulunur diyoruz."

TOKİ ile Adana OSB'de "Sanayi Kenti" kuracaklarını anlatan Sütçü, bu proje içerisinde çalışanlar için konutun yanı sıra camisi, alışveriş merkezi, oyun alanlarıyla sosyal bir yaşam alanı oluşturulacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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