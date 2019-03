Günlük bin 600 varil petrol üretimi

Dönmez, kentteki bir otelde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Burada yaptığı konuşmada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler'den bayrağı devraldıklarını belirten Dönmez, "Bayrak yarışında bir kural vardır, belli bir mesafe koşarsınız, aynı takımın bir başka oyuncusuna bayrağı yere düşürmeden teslim edersiniz. Ne Hilmi Bey ne biz bayrağı kaptıktan sonra rakip adına koşanlardan olmadık. Bu bizim kültürümüzde ve inancımızda yok." ifadesini kullandı.



Bakan Dönmez, 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve o büyükşehirlerin sadece birkaç semtinde ve ilçesinde doğal gaz varken bugün 81 ilin 81'ine doğal gazı ulaştırdıklarını, Ordu'nun da bu illerden biri olduğunu söyledi.



Yine 2000'li yılların başında ülkede üretilen elektriğin talebi karşılamaktan uzak olduğunu dile getiren Dönmez, "Onun için de kısıntı, kesinti yapmak zorundaydık. Günün belli saatlerinde şehirlerin bir kısmının elektriğini kesmek suretiyle bu işi yönetmeye çalışıyorduk. Bugün hamdolsun artık ürettiğimiz elektrik tükettiğimizden daha fazla. Dün yokluğu, kesintiyi, kısıntıyı yönetmeye çalışan bir bakanlıktan, bugün tükettiğinden daha fazla üreten bir bakanlığa kavuşmuş olduk. Son iki yıldır elektrik ihracatımız, yani dış satımımız ithalatımızdan daha fazla olmaya başladı." diye konuştu.



Dönmez, son 15 yılda sadece elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtım yatırımlarının toplamının 100 milyar doları aştığını ifade etti.



Elektrik dağıtımında ve üretiminde bazı tesisleri özelleştirdiklerini belirten Dönmez, bu sayede 23 milyar doların hazine kasasına girdiğini, bunun sahil yoluna, havaalanlarına, şehir hastanelerine, eğitim kurumlarına, sosyal güvenlikte birçok destek programına, IMF'ye olan borcun kapanmasına kaynak olduğunu dile getirdi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere işaret eden Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler'in geçmiş dönemlerdeki başarısı ve performansına dikkati çekti. Dönmez, Orduluların bu anlamda şanslı olduğunu söyledi.



"Yeni maden sahalarının varlığını tespit etmeye çalışıyoruz"



Bakan Dönmez, Türkiye'deki diğer yer altı kaynaklarını da ekonomiye kazandırmak için ciddi hamleler yaptıklarını belirterek, "Madenleri aramak üzere Maden Tetkik ve Arama (MTA) adında kurulmuş bir kurumumuz var. Bu kurum 2000'li yıllara kadar yılda en fazla sadece 30 bin metre sondaj yapan bir kurumdu. Bizim hükümetlerimiz döneminde bu rakamı 300 bine çıkarttık. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 500 bin metre sondaj yaparak ülke tarihinin rekorunu kırmış olduk. Bununla yeni maden sahalarının varlığını tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.



Teknolojinin geliştiğine vurgu yapan Dönmez, "Değişik model görüntüleme, yerin altındaki varlığı tespit etme imkanları var. Bunları da hızlı yapmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız ihaleyle iki uçak kiraladık, havadan jeofizik görüntüleme yapıyoruz. Yani, uçak havadan uçarken yerin altında ne var, ne yok filmini, röntgenini çekiyoruz. Yüzde 85'ini tamamladık. Bu yıl da onu tamamlamış olacağız. Bu sondaj çalışmalarıyla da havadan görüntülediğimiz bu bulguları değerlendirmek suretiyle yerinde sondaj yaparak oradaki maden varlığını da keşfetmiş olacağız." diye konuştu.



Dönmez, benzer çalışmaları petrol ve doğal gazda da artırdıklarını dile getirdi. Bakan Dönmez, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl Türkiye Petrolleri 70 sondaj yapmıştı, petrol ve doğal gaz aramak için. Bu sene 140 sondaja çıkıyoruz. Geçtiğimiz yılı günlük 45 bin varil üretimle tamamlamıştı Türkiye Petrolleri. Bu sene dedik ki 'bu 45 bin varil bize yetmez 50 bin varilin üzerine çıkacaksınız.' Hedefimiz de inşallah 2023'te Türkiye genelinde hem kamu hem özel sektör günlük 100 bin varili yakalamamız lazım. Şu anda tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 8'i ile 10'unu üretebiliyoruz. Ülkemiz 10 milyonluk küçük bir ülke olsaydı çıkardığımız petrol bize yetiyordu ama şimdi 80 milyonu aştık. Her ne kadar üretimimizi artırsak da yetmiyor."



"Denizde de aramalarımızı çoğalttık"



Denizdeki arama çalışmalarını da artırdıklarını anlatan Dönmez, "Sayın Bakanımızın döneminde Karadeniz'de yaklaşık 7-8 sondaj yapılmıştı. Şimdi Akdeniz'e yoğunlaştık. Bir tane milli gemimiz var. Adı Fatih. Antalya açıklarında ilk sondajını yapıyor. En kısa süre içinde netice alacağız. Var mı, yok mu bilmiyoruz. Olmasa da erken havlu atmak yok. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.



Bakan Dönmez, bir geminin kendilerine yetmeyeceğini belirterek, "Çünkü geride kaldık. İkinci gemiyi de aldık. Şimdi onun da gerekli donanımları, testleri ve bakımları yapılıyor. Adını Yavuz koyduk. En kısa süre içinde onu da yine Akdeniz'e göndereceğiz. Bu iki gemimizi oradaki iş programı bittikten sonra tekrar Karadeniz'e çekeceğiz, buradaki aramalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



"Her zamankinden daha fazla milli ve yerel kaynaklara ihtiyaç var"



CHP'li bir milletvekilinin kendisinin cevaplaması için bir soru önergesi verdiğini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:



"Birileri ona üfürmüş. Rakamı katlamışlar. 'Şu kadar milyar dolar.' diyorlar. Bir yerde 'Ne işiniz var Akdeniz'de?' demeye gelen bir soru yöneltmiş. Aradan bir hafta geçmedi, bu haber bir başka ülkede manşet oldu. Adeta sevinç çığlıkları attılar. Yunanistan'daki gazetelere bu muhalefet milletvekilinin bana sormuş olduğu soru manşet olmuştu. Onları sevindirdi. Kendi sevindi mi bilmem ama ben şahsen onun adına üzüldüm. Biz gece gündüz fedakarca çalışırken, muhalefet milletvekili olarak takdir de etmeyebilirsiniz ama hiç olmazsa eleştirmeyin. Bu milletin her zamankinden daha fazla milli ve yerel kaynaklara ihtiyacı var. Bu iş sabır isteyen bir iş. 1970'li yıllarda İngiltere Kuzey Denizi'nde tam 150 sondaj yaptı, bir şey bulamadılar ancak 151'incisinde buldular. Norveç yine o bölgede tam 35 sondaj yaptı. Onlar da 35'incide buldu. Onun için sabırlı olacağız."



"Siirt ve Diyarbakır'da 3 yeni saha keşfettik"



Bakan Dönmez, karada ilk defa hidrolik çatlatma suretiyle petrol keşfi yaptıklarını belirterek, Siirt ve Diyarbakır'da 3 yeni saha keşfettiklerini, bu 3 sahada şu anda günlük bin 600 varil petrol üretimi yaptıklarını bildirdi. Dönmez, çok kısa süre içinde yeni kuyular açmak suretiyle bu rakamı 2 bin, 2 bin 500 varile kadar çıkaracaklarını ifade etti.



Trakya bölgesinin doğal gaz açısından daha zengin bir bölge olduğunu anlatan Dönmez, "1,5 ay önce orada keşfimizi tamamladık, üretime de geçtik. 3 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi yaptık. Bu da yaklaşık 300 bin haneli şehrin 10 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayacak düzeyde." dedi.

Dönmez, bir diğer zenginliğin de kömür olduğunu, yeni keşiflerle linyit rezervini 18-19 milyar tona çıkarttıklarını bildirdi.

Geçen yıl ülke tarihinin üretim rekorunu kırdıklarını dile getiren Dönmez, şunları söyledi:



"Yıllık 100 milyon tonun üzerine çıkardık. 101,5 milyon ton ama halen 30 milyon ton civarında bir kömürü ithal ediyoruz. 'Bu bize yakışmıyor.' dedik. 3-4 milyar dolar kömüre para ödüyoruz. Sanayimiz alıyor, elektrik santrallerimiz alıyor. Orada da yeni modellerle kamunun elinde işletemediğimiz, atıl kalan, gerek Türkiye Kömür İşletmeleri gerekse Türkiye Taş Kurumuna ait ruhsatları ihale etmek suretiyle özel sektöre açtık. Sırf Soma'da 3 sahayı açtık. Orada inşallah yıllık 15 milyon ton kömür üretimi bekliyoruz. Aynı şekilde Zonguldak, orada da 3 sahayı özel sektöre açtık. Sadece Zonguldak'ta 1,5 milyar ton taş kömürü rezervimiz var, yıllık bir milyon ton civarında üretiyoruz."



Dönmez, 2-3 hafta önce Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin işçi aldıklarını, 500 işçinin daha alınacağını ifade etti.



Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler katıldı.