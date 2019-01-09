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Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğal gaz tüketimi gerçekleşti" - "Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık"

Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de dün 245 milyon metreküpü aşkın doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını ve talebin kesintisiz karşılandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son yılların en soğuk kış aylarının yaşandığını belirtti.

Soğuk hava nedeniyle doğal gaza talebin de rekor seviyede arttığına işaret eden Dönmez, "8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık." ifadesini kullandı.

Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG, FSRU ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz akışının 310 milyon metreküpe çıkarıldığına dikkati çekti.

Şu anda en çok tüketim yapılan zamanlar dahil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek altyapıya sahip olunduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Atacağımız bu adımlarla Türkiye sadece kendi gaz ihtiyacını karşılamayacak aynı zamanda kaynak zengini bir ülke olmamasına rağmen bu yatırımlarla birlikte gaz ihraç eden bir ülke konumuna gelecek. 2018'in sonunda Hakkari ile beraber 81 ilde 504 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık. Toplamda 15 milyon aboneyle yaklaşık 60 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanım konforuna erişti."

Öte yandan, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde de tüm zamanların rekor tüketimi gerçekleşti.

Rekor tüketime ulaşılan salı gününden bir gün önce Türkiye'nin doğal gaz tüketimi, 226 milyon metreküp seviyesine ulaşarak 14 Şubat 2017 tarihinde kırılan 243 milyon metreküplük günlük tüketime yaklaşmıştı.

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