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Günlük turistte yeni rekor

Antalya'da, hava yoluyla gelen turist sayısında dün 85 bin 205 ile günlük rekor kırıldı.

Günlük turistte yeni rekor
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "mavi boncuklu" paylaşımla turist rekorunu duyurdu.

Karaloğlu, paylaşımında, "Tebrikler Antalya. Günlük yolcu girişinde yine tüm zamanların rekoru. 8 Haziran 2019'da gelen yolcu sayısı 85 bin 205. 2018'e oranla bu yıl aylık yüzde 17'lik artışla 570 bin 422 kişi, yıllık yüzde 18 artışla 3 milyon 870 bin 211 kişi Antalya'mıza gelmiştir. Nice rekorlara." ifadelerini yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TurizmRekorMünir KaraloğluHava YoluAntalya
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