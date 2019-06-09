Günlük turistte yeni rekor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "mavi boncuklu" paylaşımla turist rekorunu duyurdu.



Karaloğlu, paylaşımında, "Tebrikler Antalya. Günlük yolcu girişinde yine tüm zamanların rekoru. 8 Haziran 2019'da gelen yolcu sayısı 85 bin 205. 2018'e oranla bu yıl aylık yüzde 17'lik artışla 570 bin 422 kişi, yıllık yüzde 18 artışla 3 milyon 870 bin 211 kişi Antalya'mıza gelmiştir. Nice rekorlara." ifadelerini yer verdi.