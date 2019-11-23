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Günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 endeksi, önceki kapanışa göre 216,79 puan ve yüzde 0,20 azalarak 106.588,41 puana indi.

Günü düşüşle tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 106.588,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 216,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'taki olaylara yönelik açıklamalarının ABD ve Çin arasındaki ilişkilerde gerginliğe sebep olduğunu ve bunun da pay piyasalarındaki risk iştahını azaltabileceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi ve finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BorsaBitcoinBİTBIST
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