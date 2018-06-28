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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İhlas Gayrimenkul1,441,48-2,70 Çemaş Döküm2,052,10-2,38 Sinpaş GMYO0,610,62-1,61 Soda Sanayii6,046,10-0,98 Trakya Cam4,034,06-0,74 Şişe Cam4,154,18-0,72 Yataş20,3020,40-0,49 Arçelik15,4015,47-0,45 Ford Otosan61,6061,85-0,40 Akbank7,487,51-0,40 MLP Sağlık14,1514,20-0,35 Pegasus24,6224,68-0,24 Enka İnşaat4,524,53-0,22 Doğuş Otomotiv7,077,08-0,14


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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