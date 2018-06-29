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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen hisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.0,280,29-3,45 İpek Doğal Enerji6,006,10-1,64 Kardemir (D)4,424,48-1,34 Tofaş Oto. Fab.24,4624,78-1,29 Kipa Ticaret2,182,20-0,91 Yapı ve Kredi Bank.2,512,53-0,79 Koza Altın43,1643,40-0,55 Koza Madencilik6,476,50-0,46 Bim Mağazalar67,7068,00-0,44 Aksa Enerji4,214,22-0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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