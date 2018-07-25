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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,40 27,80 -1,44 Ford Otosan 59,10 59,90 -1,34 Tofaş Oto. Fab. 21,40 21,64 -1,11 Fenerbahçe Futbol 28,42 28,56 -0,49 Tüpraş 103,50 104,00 -0,48 Anadolu Efes 20,44 20,50 -0,29 Doğuş Otomotiv 6,25 6,26 -0,16 Bim Mağazalar 70,55 70,60 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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