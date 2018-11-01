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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 4,69 5,00 -6,20 Gübre Fabrik. 2,84 2,97 -4,38 Yataş 3,77 3,87 -2,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,43 3,51 -2,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 0,91 -2,20 Tofaş Oto. Fab. 20,74 21,10 -1,71 Aksa Enerji 3,74 3,80 -1,58 GSD Holding 0,69 0,70 -1,43 Ford Otosan 59,25 60,00 -1,25 Tüpraş 130,30 131,70 -1,06 İş Fin.Kir. 2,14 2,16 -0,93 Fenerbahçe Futbol 7,06 7,10 -0,56 Koç Holding 15,50 15,58 -0,51 Kordsa Teknik Tekstil 10,79 10,83 -0,37 Good-Year 3,39 3,40 -0,29 Ülker Bisküvi 14,75 14,78 -0,20 Aksa 9,04 9,05 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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