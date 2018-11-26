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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,36 -5,56 Şok Marketler 10,15 10,59 -4,15 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Metro Holding 0,77 0,79 -2,53 Fenerbahçe Futbol 6,72 6,82 -1,47 Anadolu Efes 20,20 20,44 -1,17 Çemaş Döküm 1,97 1,99 -1,01 İş Fin.Kir. 3,21 3,24 -0,93 Kordsa Teknik Tekstil 9,66 9,75 -0,92 Koza Madencilik 7,53 7,60 -0,92 Tekfen Holding 20,18 20,36 -0,88 Koza Altın 52,00 52,45 -0,86 İpek Doğal Enerji 6,03 6,08 -0,82 İskenderun Demir Çelik 6,27 6,32 -0,79 Odaş Elektrik 2,52 2,54 -0,79 Alarko GMYO 47,60 47,96 -0,75 Çemtaş 6,43 6,47 -0,62 Tüpraş 121,30 122,00 -0,57 Ford Otosan 53,00 53,30 -0,56 Bim Mağazalar 82,10 82,50 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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