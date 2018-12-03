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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,50 1,66 -9,64 Anel Elektrik 1,70 1,76 -3,41 Tofaş Oto. Fab. 18,81 19,40 -3,04 MLP Sağlık 13,13 13,50 -2,74 Sasa Polyester 9,38 9,59 -2,19 Hürriyet Gzt. 0,99 1,01 -1,98 TAV Havalimanları 22,98 23,44 -1,96 Pegasus 24,90 25,30 -1,58 Bim Mağazalar 83,35 84,50 -1,36 Anadolu Efes 20,86 21,14 -1,32 Ford Otosan 53,50 54,05 -1,02 Doğan Holding 1,14 1,15 -0,87 Türk Hava Yolları 16,88 17,00 -0,71 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 1,73 -0,58 Net Holding 2,17 2,18 -0,46 Soda Sanayii 7,12 7,15 -0,42 Koza Altın 52,40 52,55 -0,29 Enka İnşaat 4,68 4,69 -0,21 Doğuş Otomotiv 4,68 4,69 -0,21 Enerjisa Enerji 4,97 4,98 -0,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
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