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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,54 1,57 -1,91 Turkcell 12,57 12,79 -1,72 Net Holding 2,11 2,14 -1,40 Ülker Bisküvi 15,85 16,05 -1,25 Kardemir (D) 2,59 2,62 -1,15 Gersan Elektrik 3,48 3,52 -1,14 Doğan Holding 1,13 1,14 -0,88 Çemtaş 7,05 7,11 -0,84 Netaş Telekom. 7,45 7,50 -0,67 Ereğli Demir Çelik 8,08 8,13 -0,62 Anel Elektrik 1,69 1,70 -0,59 İskenderun Demir Çelik 6,26 6,29 -0,48 Türk Traktör 36,84 37,00 -0,43 Akbank 7,54 7,57 -0,40 Borusan Mannesmann 8,02 8,03 -0,12 Kordsa Teknik Tekstil 10,05 10,06 -0,10


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
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