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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden 16 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,87 11,25 -3,38 Çemaş Döküm 1,15 1,18 -2,54 Coca Cola İçecek 30,34 30,80 -1,49 Anadolu Efes 20,10 20,40 -1,47 Anel Elektrik 1,57 1,59 -1,26 Hürriyet Gzt. 0,94 0,95 -1,05 Ege Endüstri 365,40 369,00 -0,98 Yataş 4,15 4,19 -0,95 Karsan Otomotiv 1,27 1,28 -0,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,32 1,33 -0,75 Gentaş 1,94 1,95 -0,51 Ülker Bisküvi 15,73 15,81 -0,51 Gübre Fabrik. 2,89 2,90 -0,34 Global Yat. Holding 2,96 2,97 -0,34 Aksa 7,63 7,64 -0,13 Hektaş 9,35 9,36 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
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