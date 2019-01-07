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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Değişim (%) CEMTS 5,56 -4,63 GOLTS 11,00 -4,51 SODA 7,19 -2,18 IHLGM 0,99 -1,98 GOZDE 2,56 -0,78 BIMAS 86,00 -0,69 GEREL 3,24 -0,61 ODAS 1,85 -0,54 ENKAI 4,53 -0,44 THYAO 15,05 -0,40 VAKBN 3,78 -0,26 AFYON 4,54 -0,22 MAVI 31,34 -0,19 KORDS 9,15 -0,11 KARTN 328,50 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)


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