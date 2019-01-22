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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,33 2,59 -10,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,24 -3,23 Ülker Bisküvi 15,75 15,85 -0,63 Kartonsan 348,00 350,10 -0,60 Şişe Cam 5,77 5,80 -0,52 Odaş Elektrik 1,96 1,97 -0,51 Coca Cola İçecek 33,34 33,50 -0,48 İttifak Holding 3,04 3,05 -0,33 Otokar 101,80 102,00 -0,20 İndeks Bilgisayar 6,49 6,50 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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