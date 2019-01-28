Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 23,94 24,42 -1,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80 Mavi Giyim 38,44 38,88 -1,13 Turkcell 14,34 14,49 -1,04 Anadolu Efes 21,04 21,20 -0,75 Tofaş Oto. Fab. 19,85 20,00 -0,75 Bim Mağazalar 92,35 92,85 -0,54 Gübre Fabrik. 3,15 3,16 -0,32 Koç Holding 16,95 16,99 -0,24 Otokar 105,90 106,00 -0,09 Migros Ticaret 16,11 16,12 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)