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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,48 1,58 -6,33 Koza Madencilik 6,89 7,11 -3,09 Koza Altın 54,90 56,15 -2,23 Göltaş Çimento 12,37 12,60 -1,83 Polisan Holding 6,57 6,68 -1,65 ICBC Turkey Bank 4,23 4,30 -1,63 İpek Doğal Enerji 5,53 5,62 -1,60 Metro Holding 0,80 0,81 -1,23 Alarko Holding 2,60 2,63 -1,14 İş GMYO 1,07 1,08 -0,93 Bim Mağazalar 89,65 90,45 -0,88 Parsan 11,10 11,18 -0,72 Galatasaray Sportif 1,53 1,54 -0,65 İttifak Holding 3,24 3,26 -0,61 Coca Cola İçecek 33,12 33,32 -0,60 Çelebi 62,00 62,35 -0,56 Tat Gıda 4,43 4,45 -0,45 Gübre Fabrik. 3,30 3,31 -0,30 Tümosan Motor ve Traktör 5,05 5,06 -0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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