Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Çemtaş 5,70 5,88 -3,06 Koza Altın 51,25 51,85 -1,16 Şok Marketler 11,07 11,19 -1,07 Ülker Bisküvi 19,35 19,55 -1,02 Fenerbahçe Futbol 7,42 7,49 -0,93 Beşiktaş Futbol Yat. 1,81 1,82 -0,55 Hektaş 10,88 10,94 -0,55 Odaş Elektrik 1,90 1,91 -0,52 Coca Cola İçecek 33,94 34,06 -0,35 Koza Madencilik 5,88 5,90 -0,34 Anadolu Cam 3,23 3,24 -0,31 Ege Endüstri 400,10 401,20 -0,27 Anadolu Efes 22,16 22,20 -0,18 Arçelik 19,85 19,87 -0,10 MLP Sağlık 12,71 12,72 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)