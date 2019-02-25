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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,52 1,54 -1,30 Tüpraş 144,20 146,00 -1,23 Kartonsan 389,90 393,50 -0,91 Coca Cola İçecek 35,52 35,80 -0,78 Koza Altın 50,70 51,00 -0,59 Fenerbahçe Futbol 7,00 7,04 -0,57 Odaş Elektrik 1,86 1,87 -0,53 Kordsa Teknik Tekstil 10,39 10,40 -0,10



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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