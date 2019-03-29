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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 22,22 22,98 -3,31 Mavi Giyim 36,48 37,36 -2,36 Tüpraş 123,80 125,50 -1,35 Enerjisa Enerji 5,16 5,21 -0,96 Çelebi 68,00 68,65 -0,95 Şok Marketler 8,77 8,84 -0,79 Ereğli Demir Çelik 9,09 9,16 -0,76 Gübre Fabrik. 2,67 2,69 -0,74 Koza Altın 41,44 41,74 -0,72 Kerevitaş Gıda 1,44 1,45 -0,69 Emlak Konut GMYO 1,53 1,54 -0,65 Polisan Holding 3,17 3,19 -0,63 Soda Sanayii 7,57 7,61 -0,53 Kartonsan 343,30 345,00 -0,49 Kordsa Teknik Tekstil 10,34 10,39 -0,48 Migros Ticaret 13,48 13,54 -0,44 Türk Traktör 30,72 30,80 -0,26 Göltaş Çimento 10,04 10,05 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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