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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 20,00 20,28 -1,38 Ege Endüstri 440,10 444,70 -1,03 Sabancı Holding 7,87 7,95 -1,01 İndeks Bilgisayar 7,01 7,08 -0,99 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,16 -0,86 Park Elek.Madencilik 2,38 2,40 -0,83 Hektaş 12,00 12,09 -0,74 Albaraka Türk 1,52 1,53 -0,65 Pegasus 30,14 30,32 -0,59 Ülker Bisküvi 18,91 19,00 -0,47 Tat Gıda 4,22 4,24 -0,47 Anadolu Cam 3,05 3,06 -0,33 Koza Altın 42,76 42,90 -0,33 Vestel 13,29 13,32 -0,23 Enerjisa Enerji 5,48 5,49 -0,18 Anadolu Efes 19,99 20,00 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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