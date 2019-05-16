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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 1,47 1,50 -2,00 Soda Sanayii 7,63 7,78 -1,93 Ford Otosan 51,20 52,10 -1,73 Ege Endüstri 420,00 425,60 -1,32 Verusa Holding 17,95 18,18 -1,27 Ülker Bisküvi 18,05 18,25 -1,10 Tofaş Oto. Fab. 16,56 16,74 -1,08 Galatasaray Sportif 1,89 1,91 -1,05 Bim Mağazalar 73,35 74,00 -0,88 Alarko GMYO 44,44 44,76 -0,71 Çelebi 77,90 78,45 -0,70 Net Holding 1,58 1,59 -0,63 Petkim 4,71 4,73 -0,42 Şok Marketler 7,77 7,80 -0,38 Tat Gıda 4,34 4,35 -0,23 İş Fin.Kir. 5,19 5,20 -0,19 Parsan 11,32 11,33 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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