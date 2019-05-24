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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44 Koza Madencilik 6,57 6,70 -1,94 Şok Marketler 7,83 7,95 -1,51 İndeks Bilgisayar 6,44 6,52 -1,23 İpek Doğal Enerji 4,54 4,59 -1,09 Otokar 97,75 98,75 -1,01 Bim Mağazalar 74,15 74,80 -0,87 İttifak Holding 6,40 6,45 -0,78 Kordsa Teknik Tekstil 11,99 12,06 -0,58 Verusa Holding 17,53 17,60 -0,40 Turkcell 11,43 11,46 -0,26 Ege Endüstri 424,10 425,00 -0,21 Mavi Giyim 32,16 32,22 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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