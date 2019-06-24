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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,69 6,85 -2,34 TAV Havalimanları 26,08 26,70 -2,32 Tekfen Holding 26,22 26,78 -2,09 Enka İnşaat 5,27 5,38 -2,04 İş Fin.Kir. 3,68 3,75 -1,87 Verusa Holding 18,15 18,44 -1,57 Pegasus 38,54 39,10 -1,43 Trabzonspor Sportif 0,98 0,99 -1,01 İttifak Holding 7,15 7,20 -0,69 MLP Sağlık 12,32 12,35 -0,24 Çelebi 102,80 103,00 -0,19 Aksa 9,13 9,14 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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