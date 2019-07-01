Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa Trabzon mersin dünya
Benzine büyük zam geliyor!
Benzine büyük zam!
Avrupa'ya gaz vermek için hazır
Avrupa'ya gaz verecek
Boğaz'ı sevdileri
Boğaz'ı sevdileri
Tuna'nın açıları
Tuna'nın açıları
5G için milli marka çağrısı
5G için milli marka çağrısı

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,24 6,40 -2,50 Tukaş 4,99 5,11 -2,35 Pegasus 44,70 45,60 -1,97 TAV Havalimanları 26,48 27,00 -1,93 Tekfen Holding 25,50 25,96 -1,77 Arçelik 19,17 19,45 -1,44 Ford Otosan 61,65 62,50 -1,36 Verusa Holding 17,81 18,05 -1,33 Koza Altın 52,25 52,85 -1,14 Tofaş Oto. Fab. 19,13 19,30 -0,88 Enka İnşaat 5,43 5,47 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5