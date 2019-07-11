Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Dünya  sağlık  ekonomi dünya Trabzon
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül
3 il için sağanak ve dolu uyarısı
Sağanak ve dolu uyarısı
Securitas Türkiye büyüyor
Securitas Türkiye büyüyor
Kütüphane istatistikleri
Kütüphane istatistikleri
Altın çıkışını sürdürdü
Altın çıkışını sürdürdü

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,89 10,08 -1,88 Otokar 115,40 117,10 -1,45 Şekerbank 0,97 0,98 -1,02 Tofaş Oto. Fab. 18,53 18,70 -0,91 Garanti Bankası 9,72 9,80 -0,82 Gübre Fabrik. 2,58 2,60 -0,77 Çemtaş 5,78 5,81 -0,52 Türk Traktör 30,86 31,02 -0,52 Sasa Polyester 6,58 6,61 -0,45 Aksa 8,78 8,82 -0,45 Tekfen Holding 24,36 24,46 -0,41 Coca Cola İçecek 32,88 33,00 -0,36 ICBC Turkey Bank 3,42 3,43 -0,29 Kordsa Teknik Tekstil 11,92 11,95 -0,25 Türk Hava Yolları 12,35 12,38 -0,24 Şok Marketler 9,88 9,90 -0,20 İskenderun Demir Çelik 6,73 6,74 -0,15 Alarko GMYO 41,74 41,78 -0,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kaybeden Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5