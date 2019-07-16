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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 12,63 12,94 -2,40 Anadolu Efes 19,39 19,83 -2,22 MLP Sağlık 10,29 10,42 -1,25 Metro Holding 0,94 0,95 -1,05 Kerevitaş Gıda 1,97 1,99 -1,01 Kordsa Teknik Tekstil 11,88 12,00 -1,00 İpek Doğal Enerji 4,65 4,69 -0,85 Koza Madencilik 6,17 6,22 -0,80 Türk Telekom 5,26 5,30 -0,75 Mavi Giyim 40,70 41,00 -0,73 Vestel 9,72 9,79 -0,72 Türk Traktör 30,52 30,70 -0,59 Tukaş 4,10 4,12 -0,49 Turkcell 13,25 13,30 -0,38 Çemtaş 5,84 5,86 -0,34 Arçelik 19,71 19,77 -0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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