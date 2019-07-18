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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,55 14,00 -3,21 T.S.K.B. 0,80 0,81 -1,23 Çemtaş 5,76 5,83 -1,20 Arçelik 19,93 20,16 -1,14 Metro Holding 0,97 0,98 -1,02 Enka İnşaat 5,80 5,85 -0,85 ICBC Turkey Bank 3,61 3,64 -0,82 İş Fin.Kir. 2,86 2,88 -0,69 MLP Sağlık 10,66 10,73 -0,65 Ford Otosan 61,90 62,30 -0,64 Şok Marketler 9,90 9,95 -0,50 Afyon Çimento 4,13 4,15 -0,48 Ereğli Demir Çelik 7,41 7,44 -0,40 Fenerbahçe Futbol 7,52 7,55 -0,40 Alarko Holding 3,21 3,22 -0,31 Türk Traktör 30,84 30,90 -0,19 Konya Çimento 178,50 178,80 -0,17 Turkcell 13,26 13,28 -0,15 Anadolu Grubu Holding 10,83 10,84 -0,09


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Değer Kaybeden Hisseler
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