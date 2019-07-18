Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:27