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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kKaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İttifak Holding6,266,50-3,69 Otokar122,10123,00-0,73 İş Fin.Kir.2,832,85-0,70 Vakıflar Bankası4,884,91-0,61 Net Holding1,671,68-0,60 Türk Hava Yolları12,9813,04-0,46 Şok Marketler9,769,80-0,41 Anadolu Cam2,902,91-0,34 Gözde Girişim2,962,97-0,34 Ford Otosan63,0063,20-0,32 Halkbank6,416,43-0,31 Ege Endüstri538,00539,50-0,28 Netaş Telekom.7,227,24-0,28 Kordsa Teknik Tekstil11,9311,95-0,17 Ülker Bisküvi18,7618,79-0,16 Sasa Polyester6,316,32-0,16 Çelebi94,0094,10-0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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