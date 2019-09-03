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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 67,90 71,40 -4,90 Metro Holding 1,26 1,32 -4,55 Anadolu Efes 23,88 24,50 -2,53 Bim Mağazalar 45,58 46,68 -2,36 Şok Marketler 10,44 10,65 -1,97 Çemtaş 5,24 5,31 -1,32 Şekerbank 0,95 0,96 -1,04 Emlak Konut GMYO 1,20 1,21 -0,83 Ülker Bisküvi 18,39 18,52 -0,70 Alarko GMYO 43,68 43,98 -0,68 Enerjisa Enerji 5,86 5,90 -0,68 Verusa Holding 15,05 15,12 -0,46 Hektaş 15,64 15,71 -0,45 Kordsa Teknik Tekstil 11,85 11,89 -0,34 İndeks Bilgisayar 7,38 7,40 -0,27 Afyon Çimento 4,15 4,16 -0,24 MLP Sağlık 13,55 13,57 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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