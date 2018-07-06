Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) YükselenlerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Türk Telekom5,655,277,21 Çemtaş5,935,723,67 Işıklar Enerji Yapı Hol.0,290,283,57 Global Yat. Holding3,633,552,25 Aselsan26,0825,581,95 T. Halk Bankası7,717,591,58 Tekfen Holding17,9417,671,53 Şekerbank1,331,311,53 Çemaş Döküm2,282,251,33 Turkcell12,8812,721,26 Doğan Holding1,061,050,95 Koza Altın43,6843,300,88 Şok Marketler8,738,690,46 Borusan Mannesmann9,389,340,43 Odaş Elektrik5,465,450,18 Göltaş Çimento48,7248,680,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)