İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) Yükselen 15 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.0,260,254,00 ICBC Turkey Bank5,585,403,33 Petkim4,544,412,95 Doğan Holding1,131,111,80 Pegasus30,5030,101,33 Eczacıbaşı İlaç3,553,511,14 Soda Sanayii6,596,521,07 Enka İnşaat4,804,760,84 Hürriyet Gzt.1,341,330,75 Aksa11,4211,350,62 Afyon Çimento5,675,640,53 Kipa Ticaret2,472,460,41 MLP Sağlık14,5014,450,35 Koza Altın44,8044,700,22 Alarko GMYO45,2845,200,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...
06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:58