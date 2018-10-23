Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

23 Ekim 2018 Salı 13:24