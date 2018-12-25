banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon SuperFresh devlet Bursa
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,82 2,44 Net Holding 2,06 2,02 1,98 İş GMYO 1,04 1,02 1,96 Anadolu Cam 2,57 2,53 1,58 Türk Traktör 33,96 33,44 1,56 Global Yat. Holding 3,03 3,00 1,00 Tümosan Motor ve Traktör 4,57 4,53 0,88 T. Halk Bankası 7,16 7,11 0,70 Polisan Holding 6,10 6,07 0,49 Soda Sanayii 7,10 7,07 0,42 Şok Marketler 11,00 10,96 0,36 Koza Madencilik 7,09 7,07 0,28 Pegasus 23,22 23,16 0,26 Türk Hava Yolları 16,20 16,16 0,25 TAV Havalimanları 22,74 22,72 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1