Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) Yükselen 7 Hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Albaraka Türk1,941,892,65 Ford Otosan49,2048,860,70 Verusa Holding20,9820,840,67 Bim Mağazalar79,8579,450,50 Turkcell13,3813,340,30 TAV Havalimanları23,4023,340,26 Çelebi72,3072,250,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)