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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,29 1,26 2,38 MLP Sağlık 12,77 12,50 2,16 Aksa 9,20 9,04 1,77 Polisan Holding 3,30 3,25 1,54 Net Holding 1,81 1,79 1,12 GSD Holding 0,94 0,93 1,08 Türk Telekom 4,61 4,57 0,88 Verusa Holding 21,56 21,40 0,75 Anel Elektrik 1,63 1,62 0,62 Gentaş 1,89 1,88 0,53 İş Bankası (C) 5,69 5,66 0,53 Soda Sanayii 7,74 7,70 0,52 Vestel 13,18 13,12 0,46 Otokar 105,20 104,80 0,38 ICBC Turkey Bank 3,85 3,84 0,26 Tofaş Oto. Fab. 17,34 17,32 0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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