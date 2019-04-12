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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 9,70 9,45 2,65 TAV Havalimanları 24,46 24,04 1,75 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37 Tüpraş 128,70 127,30 1,10 Kartonsan 325,60 323,00 0,80 Galatasaray Sportif 1,28 1,27 0,79 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 1,43 0,70 Soda Sanayii 7,23 7,18 0,70 İttifak Holding 4,65 4,62 0,65 Gentaş 1,86 1,85 0,54 Global Yat. Holding 2,96 2,95 0,34 Bim Mağazalar 79,15 79,00 0,19 Tekfen Holding 24,04 24,00 0,17 Çelebi 66,10 66,00 0,15 Aksa 8,69 8,68 0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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