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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,15 2,03 5,91 Trabzonspor Sportif 1,03 0,99 4,04 İttifak Holding 7,10 6,87 3,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03 Gözde Girişim 3,58 3,48 2,87 İskenderun Demir Çelik 6,98 6,84 2,05 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,87 1,15 Soda Sanayii 8,01 7,96 0,63 Parsan 11,78 11,71 0,60 Verusa Holding 18,29 18,19 0,55 TAV Havalimanları 24,76 24,66 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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