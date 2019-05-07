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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,36 16,67 Vestel 11,57 10,75 7,63 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,86 4,65 İhlas Holding 0,48 0,47 2,13 Koza Altın 43,04 42,28 1,80 Gözde Girişim 3,62 3,56 1,69 Aksa 8,00 7,90 1,27 Alarko GMYO 44,74 44,36 0,86 Albaraka Türk 1,32 1,31 0,76 Global Yat. Holding 2,67 2,65 0,75 Soda Sanayii 8,06 8,01 0,62 İpek Doğal Enerji 4,32 4,30 0,47 Alarko Holding 2,59 2,58 0,39 Koza Madencilik 5,44 5,42 0,37 Polisan Holding 3,08 3,07 0,33 Kordsa Teknik Tekstil 11,60 11,57 0,26 Ege Endüstri 404,00 403,10 0,22 İskenderun Demir Çelik 7,01 7,00 0,14 Verusa Holding 18,24 18,23 0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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