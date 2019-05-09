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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,99 18,00 5,50 Fenerbahçe Futbol 8,37 8,13 2,95 Polisan Holding 3,21 3,15 1,90 Çelebi 74,70 73,35 1,84 Mavi Giyim 34,62 34,08 1,58 Doğan Holding 1,02 1,01 0,99 TAV Havalimanları 24,38 24,22 0,66 Petkim 4,54 4,52 0,44 İttifak Holding 6,97 6,96 0,14 Bim Mağazalar 78,45 78,35 0,13 Parsan 11,70 11,69 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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