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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 30,10 28,50 5,61 Aksa Enerji 2,32 2,21 4,98 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,83 3,61 Alarko Holding 2,74 2,66 3,01 Ege Endüstri 446,00 434,30 2,69 Çelebi 78,20 76,40 2,36 Gözde Girişim 3,15 3,10 1,61 Tat Gıda 4,26 4,20 1,43 Çemaş Döküm 0,72 0,71 1,41 Enka İnşaat 5,27 5,20 1,35 Türk Hava Yolları 12,31 12,15 1,32 Aksa 8,25 8,17 0,98 Parsan 11,70 11,60 0,86 Göltaş Çimento 9,91 9,84 0,71 Alarko GMYO 46,08 45,80 0,61 Soda Sanayii 8,00 7,98 0,25 İş Bankası (C) 5,09 5,08 0,20 Kordsa Teknik Tekstil 12,51 12,50 0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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