Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,04 5,87 2,90 Anadolu Efes 17,77 17,34 2,48 İpek Doğal Enerji 4,45 4,38 1,60 Vestel 9,59 9,45 1,48 Koza Altın 44,66 44,02 1,45 Tat Gıda 4,26 4,21 1,19 Trabzonspor Sportif 0,92 0,91 1,10 Fenerbahçe Futbol 7,38 7,30 1,10 Alarko Holding 2,80 2,77 1,08 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,00 1,00 Eczacıbaşı İlaç 2,65 2,63 0,76 Pegasus 29,80 29,66 0,47 Halkbank 5,05 5,04 0,20 Çelebi 77,80 77,65 0,19 Tüpraş 118,70 118,50 0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)