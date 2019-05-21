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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,12 8,52 7,04 Ege Endüstri 428,00 412,70 3,71 Kartonsan 312,20 301,20 3,65 Parsan 11,71 11,39 2,81 İhlas Holding 0,42 0,41 2,44 Enka İnşaat 4,94 4,86 1,65 Göltaş Çimento 10,28 10,13 1,48 GSD Holding 0,87 0,86 1,16 Verusa Holding 17,78 17,63 0,85 İndeks Bilgisayar 6,45 6,41 0,62 Afyon Çimento 3,62 3,61 0,28 Anadolu Efes 17,85 17,82 0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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