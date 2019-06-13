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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST...

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Polisan Holding 2,70 2,64 2,27 Net Holding 1,62 1,59 1,89 Odaş Elektrik 1,37 1,35 1,48 Vestel 9,64 9,50 1,47 Parsan 13,20 13,03 1,30 Tekfen Holding 25,52 25,30 0,87 Koza Altın 50,30 50,00 0,60 Park Elek.Madencilik 2,17 2,16 0,46 Mavi Giyim 34,64 34,50 0,41 Şok Marketler 8,88 8,85 0,34 Global Yat. Holding 3,10 3,09 0,32 İttifak Holding 6,22 6,20 0,32 Otokar 101,50 101,20 0,30 Koza Madencilik 7,73 7,72 0,13


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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